Эксперты ООН провели расследование и установили факты массового убийства гражданских в Мали. По их выводам, к этому причастны наемники из ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В отчете, который передали в Совет безопасности ООН, идет речь о военных наемниках из ЧВК «Вагнера», действовавших от имени правительства Мали. Один из фактов, который описывается в докладе, рассказывает об убийстве минимум 30 человек в одной из деревень.

Инцидент случился в марте этого года, когда в село прибыла «группа белокожих солдат», которая связала мужчин и подростков, ограбила дома, а затем вывезла связанных в неизвестном направлении.

На следующее утро, тела погибших были найдены на расстоянии в четыре километра от места задержания. Людей застрелили, а их тела пытались сжечь.

Напомним, в украинской разведке заявили, что команду на подрыв барака с украинскими военнопленными в Еленовке наемникам из частной военной компании «Вагнера» дал ее владелец евгений пригожин.