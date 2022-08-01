«Это разжигает большую ненависть и агрессию»: Замазеева заявила, что слухи о «скором наступлении» на Николаев не подрывают дух горожан

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, то николаевцы не боятся слухов о скором наступлении оккупантов на Николаев, а их дух этими заявления не подорвать.

Об этом она сказала в ходе телемарафона.

В ответ на вопрос, как николаевцы относятся к информации о наступлении россиян на Николаев, Замазеева ответила, что горожане и жители области только еще больше ненавидят оккупантов.

— Эту тему обсуждают на каждой улице, в каждом доме, но это не подрывает дух населения. Вообще нас изнутри подорвать невозможно. Это разжигает большую ненависть и агрессию ко всему российскому народу. На сегодняшний день люди это обсуждают, дух не подорванный, все готовы и сопротивление населения очень большое. Все готовы дальше работать на победу, - сказала глава облсовета.

Она также отметила, что люди не покидают город массово. Основная часть людей уехала в те дни, когда в городе не было воды.

— Никто массово город не покидает, сейчас в городе приблизительно осталась одна треть, да, это есть, но это случилось еще в марте, апреле, мае, потому что основной проблемой было отсутствие водоснабжения. Сегодня все, кто привык к этому и может себе позволить жить в этих условиях, они остались. Эти фейки и эти разговоры не подрывают дух. Со стороны власти предоставлена возможность эвакуироваться, кто как хочет. Скажу так – до этой недели эти автобусы были полупустыми. На этой неделе он был заполнен, но не было очереди. Покидали город мамы с детьми, - отметила Анна Замазеева.

Напомним, обязательную эвакуацию жителей Николаевской области в областной военной администрации проводить не собираются.