ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Силы обороны отразили все попытки штурма и враг отступил с потерями

Уже 165-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 августа.

Информация постоянно обновляется:

08:07 За прошедшие сутки, 6 августа, российские оккупанты убили 5 мирних жителей Донецкой области.

08:05 Оккупанты снова обстреляли Криворожский и Никопольский района Днепропетровской области.

07:40 Гештаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о положении дел на фронте. Враг не прекращает обстрелы позиций украинской армии вдоль всей линии соприкосновения, а также населенных пунктов.

Пытался вести наступательные действия на Славянском, Краматорском, Бахмутском Авдеевском направлениях. Но Силы обороны Украины отразили атаки и оккупанты отошли с потерями.

07:31 Рано утром по Харькову российские оккупанты нанесли удары, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В сети публикуют фото прилетов.

07:15 С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. Также он поблагодарил партнеров Украины, которые приняли участие в соответствующих работах.