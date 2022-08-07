Оккупанты в Рубежном на днях похоронили тела более полусотни жителей, убитых четыре месяца назад

В Рубежном Луганской области оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«В первую очередь, россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить – а позже нельзя было начать? Большую территорию города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды?» - возмутился он.

По словам Гайдая, тела убитых лежали посреди улиц почти четыре месяца.

Сообщалось, что на Луганщине оккупанты пайками заманивают людей на «референдум» за присоединение к россии.