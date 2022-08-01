ВСУ ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов, – британская разведка

В войне против Украины россия потеряла по меньшей мере 10 генералов вооруженных сил, которые были ликвидированы Вооруженными силами Украины.

Об этом идет речь в традиционной ежедневной сводке британской разведки.

«Неудачные действия вооруженных сил России во время вторжения в Украину дорого обошлись российскому военному руководству, что с большой долей вероятности привело к увольнению по меньшей мере шести российских командиров с начала военных действий в феврале 2022 года», - говорится в сообщении.

Командующие Восточным и Западным военными округами России с высокой вероятностью лишились своих постов. Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с поста командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на Дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года и, скорее всего, был заменен на генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.

Генерал Александр Дворников впоследствии был снят с должности после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.