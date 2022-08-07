В украинском ГУР заявили, что террористический акт в Еленовке был спецоперацией россии против поставки Украине оружия.

Любыми методами россия пытается помешать поставке в Украину западного высокоточного вооружения. В частности, террористический акт в Еленовке был направлен именно на это.

Об этом представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.

- С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это и было фальсификацией. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи, – отметил представитель военной разведки Украины.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "ДНР" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнер» и её владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие. В ГУР Минобороны заявили, что россияне пытали украинских военнопленных в Еленовке и не намеревались их обменивать, а потому убили.