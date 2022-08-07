Против снарядов артиллерии, которой обстреливают Николаев, ПВО бессильна, – Командование Воздушных Сил

Прифронтовые города, среди которых и Николаев, подвергаются ударам реактивной артиллерии врага. Система ПВО не сможет справится с ней, поэтому силы противника нужно уничтожать в местах, откуда ведется огонь.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев».

«Прифронтовые города: Харьков, Днепр, Николаев и Запорожье страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам именно «Градами», «Смерчами», «Ураганами». Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна», - сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей, в то же время «Град», в котором находится 40 реактивных снарядов летит считанные минуты.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, требуется усиление вооружения от международных партнеров.

Напомним, что ранее Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть системы ПВО.