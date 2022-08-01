Оккупанты признали, что не могут потушить пожар на заводе «Сателлит» в Мариуполе

российские оккупанты признали, что не могут потушить пожар на заводе «Сателлит», подожженном силами сопротивления Мариуполя.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«150 тонн воды использовали оккупанты в попытке потушить завод «Сателлит», подожженный сопротивлением Мариуполя. Однако, на неделе на очередном совещании мчс россии признал, что погасить не могут», - написал советник.

По его словам, похищение подсолнечника или масла невозможно из-за отсутствия у захватчиков необходимых реактивов.

«Поэтому «Сателлит» продолжает демонстрировать, что тактика огненного сопротивления Мариуполя самая эффективная», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, россия нарисовала «концепцию восстановления» разрушенного оккупантами Мариуполя. Готовят полную интеграцию города с «ДНР».