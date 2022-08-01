Вечером 6 августа оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС – российские военные заранее скрылись в бункерах

В субботу вечером, 6 августа, российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива! Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных зданиях станции», - говорится в сообщении.

В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находятся до 500 человек, а также персонал террористического «Росатома» заранее скрылись в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки.

Российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и водозабора города Энергодар.

«На этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установления в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны!» – добавили в «Энергоатоме».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International, которые молчат о ядерном терроре российской армии. Он отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС обострилась, оккупанты используют ее для террора, но правозащитники из Amnesty International это почему-то не волнует.