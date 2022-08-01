Глава Чечни кадыров боится восстания и попросил у путина ПВО для своего села

Глава чеченской Республики в составе россии рамзан кадыров боится восстания в Чечне. Он даже попросил у президента россии владимира путина установить ПВО вокруг своей деревни.

Об этом в интервью каналу «Мы» рассказал сын президента (1997-2005) непризнанной Чеченской Республики Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов.

Он заметил, что Кадыров бережет свои подразделения и отправляет на войну обычных гражданских.

«Информация об участии кадыровцев в войне против Украины и их количество преувеличено специально. По моим оценкам, не более 1500 чеченцев воюет на стороне россии. Кадыров не использует своих подразделений. Он использует гражданских, молодежь прежде всего», – сказал Анзор Масхадов.

По его словам, многих чеченцев отправляют на войну под угрозами и против их воли. Многие хотели бы уехать из Чечни, но не могут. Масхадов также отметил, что в Чечне назревает желание восстания.

«Я вижу настроения, что люди ждут, когда режим изменится. Звучат фразы: «Если бы были живы наши воины, такого не было». Слухи, что что-то произойдет на территории республики, кадыров испугался, и просил у путина установить ПВО вокруг своей деревни. Он в страхе, он боится за свою жизнь», – сказал Масхадов.

Напомним, президент страны-агрессора путин присвоил звание Героя россии депутату Госдумы Адаму Делимханову за геноцид украинского народа в Мариуполе. Известно, что российский убийца «контролирует ситуацию» в украинском городе и «выезжает на точки соприкосновения».