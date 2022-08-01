рф хочет заморозить войну на полгода, чтобы потом нанести новый удар, - Подоляк

Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы взыскать новые войска и вооружение на линию фронта.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel.

– Если Запад устанет от войны, тогда россия снова ударит со всей силой, – сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

- Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну, – убежден советник.

Михаил Подоляк отметил, что победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ.