В российских тюрьмах продолжают собирать «добровольцев» на войну в Украине – обещают выплаты и свободу, если «воин» продержится полгода

Вербовщики от ЧВК «Вагнера» продолжают массовую вербовку заключенных в российских колониях.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на главу фонда «Русь Сидящая» Ольгу Романову.

По ее словам, заключенных отправляют в авангард на первую линию фронта, фактически — собирать мины и основной огонь.

По данным «Верстки», на базе ИК-2 в Ростове-на-Дону создан пункт специальной подготовки, где согласившиеся отправиться на фронт проходят подготовку, подготовка идет по 20 часов в день, 4 часа отводятся на сон. Первая группа, прошедшая подготовку в этой колонии, отправилась на фронт 20 июля.

Рекрутеры уже побывали в Тульской области (ИК‑1, ИК‑4, ИК‑5), Ярославской (ИК‑2, ИК‑3, ИК-12), Ленинградской (ИК‑3), Рязанской (ИК‑3, ИК‑5), Новгородской(ИК‑7), Архангельской, Псковской (ИК‑6), а также в Республике Коми (ИК-19, ИК-25), Карелии (ИК‑7) и Санкт-Петербурге (ИК‑6, ИК‑7). Информацию журналистам подтвердили заключенные в этих колониях.

Также есть сведения о визите вербовщиков в Нижегородскую, Владимирскую, Смоленскую, Вологодскую, Мурманскую области, Республику Тыва, Адыгею и Мордовию, а также о Пермском крае. Однако подтвердить информацию изданию пока не удалось.

По тем данным, которые авторам материала удалось собрать у заключенных и их родственников, больше всего заключенных, давших согласие отправиться на войну, — в Ярославской области (около 680 человек). Еще 400 человек «вагнеровцам» удалось набрать в колониях Рязанской области. Согласились идти на фронт 270 человек в ИК‑5 Тульской области и около 250 человек в колонии в Архангельской области, 130 человек — в Коми, не менее 72 человек в Псковской области и не менее 40 человек в ИК‑7 Петербурга.

Чаще всего рекрутеры посещают колонии строгого режима (14 из 17). В двух колониях журналистам также сообщили, что те, кто сперва согласился, а потом изменил решение, отправляются в ШИЗО, на них оказывается давление.

В вербовке ЧВК «Вагнера» помогают сотрудники ФСИН, иногда — высокопоставленные. В частности, во время общения вербовщиков с заключенными в ИК‑4 Тульской области присутствовал начальник УФСИН региона Иван Прокопенко. По данным «Важных историй», периодически в этих беседах принимают участие и сотрудники ФСБ.

Осужденные рассказывают, что на территорию колоний ЧВК «Вагнера» беспрепятственно пускают с оружием наперевес. Заключенных сгоняют во внутренний двор, строят, после чего «вагнеровцы» начинают их призывать «защищать Родину» и обещать выплаты — около 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных при ранении в 300 тысяч рублей и 5 миллионов рублей «гробовых» в случае гибели». Если продержатся полгода — обещают освобождение. После этого согласие дает порядка 20% в каждой колонии, говорят в «Руси Сидящей». Затем агитация продолжается уже другими заключенными, «активистами», которые сотрудничают с начальством колоний. Контракт с ЧВК заключенные подписывают уже после прохождения тренировки и получения формы. Однако детали контрактов все еще неизвестны.

Согласившихся ЧВК проверяет на полиграфе, задаются вопросы об отношении к российской власти и о том, могут ли они сбежать в Украину.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнера» и «повар путина» евгений пригожин ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.