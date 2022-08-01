В Guardian сообщают о новых зверствах российских оккупантов в Украине 18+

О новых случаях издевательств над украинскими военнопленными на оккупированных Россией территориях Донбасса сообщает британская газета Guardian.

Об этом пишут в газете.

Корреспондент газеты, освещающий войну в Украине, пишет о видео и фотографиях, на которых видна голова человека, наколотая на столб на заборе у дома в восточноукраинском городе Попасная, которое было захвачено российскими войсками в мае. Попасная расположена вблизи линии фронта в Донбассе.

Британская газета ссылается на фото, которое в пятницу опубликовал глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай в сети Facebook.

Как пишет корреспондент британской газеты, с этого момента снимок широко распространили в социальных сетях. Украинцы обвинили российских военных в средневековом варварстве и сравнили действия россиян с персонажами киноэпопеи «Властелин колец».

«Они действительно орки. Двадцать первый век, оккупированная Попасной, человеческий череп на заборе», – написал Гайдай. «В россиянах нет ничего человеческого. Мы воюем с извергами», – написал Гайдай в Facebook. «На видео, - говорится в статье Guardian, - видно безголовое и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму, лежащего во дворе дома. Голова наколота на деревянный столб, а кисти рук – на металлические шипы на заборе по обе стороны от головы».

Газета Guardian говорит, что не может подтвердить подлинность фотографии. Но по данным геолокации, фото, вероятно, является настоящим и сделанным в конце июля неподалеку от центра Попасной, по адресу улица Нагорная, 21. Адрес виден на фотографии.

Украинская армия отступила из Попасной в начале мая. В июле в результате продолжительных боев российские войска захватили всю Луганскую область. Украинские официальные лица подтвердили, что ожесточенные бои продолжаются. Попасная испытала значительные разрушения.

Эта фотография является последним опубликованным случаем зверств, совершенных российскими солдатами после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, пишет Guardian.

Напомним, hасследователи группы Bellingcat и издание The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытает украинского военнопленного. Утверждают, что военным преступником является тувинец Очур-суге Монгуш 1993 года рождения.