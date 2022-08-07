Украинская разведка опровергла российские фейки об обмене пленными: «Боремся за всех своих защитников»

Для процесса возвращения украинских защитников не имеет значения, при каких обстоятельствах они попали в плен.

Об этом сообщил член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает «УНИАН».

Юсов ответил на вопрос, имеет ли значение в процессе освобождения военнопленных статус – сдался в плен или сдался добровольно.

– Есть украинские пленные, и есть служебные расследования, они проводятся, и выясняются обстоятельства, при которых тот или иной украинский защитник попал в плен. Для процесса возвращения это не имеет значения. Украина борется за возвращение всех своих граждан и всех защитников. Дома мы потом будем выяснять. Но это все люди, с оружием в руках защищавшие украинский суверенитет и независимость. Они должны быть возвращены домой, – подчеркнул Юсов.

– Поэтому рассказы российской пропаганды о том, что какой-то статус на что-то может влиять на возвращение, – это неправда и манипуляция. Так же, как Украина возвращает и тех украинских защитников, которые подтверждены Международным Комитетом Красного Креста, так и тех, кто не подтвержден, - подчеркнул Юсов.

Также он ответил на вопрос, не помешает ли переговорам об обмене пленными очередная инициатива госдумы РФ о том, чтобы попавших в плен российских военнослужащих признать госпредателями.