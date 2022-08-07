С февраля в Украине задержали около 100 российских диверсионно-разведывательных групп, - МВД

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину уже поймали ориентировочно 100 диверсионно-разведывательных групп и 1,6 тысячи вероятных диверсантов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, пишет «Громадське».

Чиновник говорит, что в течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. В ходе этих проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По словам Енина, корректировщики и приспешники диверсантов сотрудничают с россиянами за 5-10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют информацию о расположении военных объектов, блокпостах и информируют о местах прилета ракет.