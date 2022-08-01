В Киеве нацгвардейцы открыли огонь по рецидивисту, который на авто пытался «проскочить» блокпост

В Киеве 7 августа нацгвардейцы задержали преступника-рецидивиста, который около полуночи на большой скорости пытался проехать через блокпост.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

По требованию военнослужащих водитель не остановился, наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта. После двух упреждающих выстрелов гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и стал убегать.

Гвардейцы нашли и задержали правонарушителя – им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин, вероятно угнавший транспортное средство и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан следственно-оперативной группе Нацполиции Украины.