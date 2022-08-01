В Николаеве с начала полномасштабной войны повреждено 500 многоэтажек

В Николаеве с 24 февраля в результате российских обстрелов повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению).

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

- 49 учебных заведений, - 44 объекта коммунальной собственности, - 20 заведений культуры, - 17 заведений здравоохранения, - 15 спортивных объектов, - 4 заведения социальной защиты, - 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).