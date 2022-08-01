В Николаеве с начала полномасштабной войны повреждено 500 многоэтажек

В Николаеве с 24 февраля в результате российских обстрелов повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению).
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:
- 49 учебных заведений,
- 44 объекта коммунальной собственности,
- 20 заведений культуры,
- 17 заведений здравоохранения,
- 15 спортивных объектов,
- 4 заведения социальной защиты,
- 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.
С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).