В Николаеве с начала полномасштабной войны повреждено 500 многоэтажек

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07.08.2022 18:31

В Николаеве с 24 февраля в результате российских обстрелов повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению).

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

- 49 учебных заведений,

- 44 объекта коммунальной собственности,

- 20 заведений культуры,

- 17 заведений здравоохранения,

- 15 спортивных объектов,

- 4 заведения социальной защиты,

- 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

    Фотофакт