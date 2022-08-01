«Никто не остановит радиоактивное загрязнение»: Зеленский призвал Запад отреагировать на российские обстрелы ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на российские обстрелы Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. И не дай Бог произойдет что-то непоправимое. И никто не остановит ветер, разносящий радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС, самой большой в Европе, - сказал Зеленский.