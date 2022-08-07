Если рф проведет «референдумы» на юге Украины, то закроет путь к переговорам, - Зеленский

Проведение оккупантами псевдореферендумов на украинской территории закроет путь к переговорам Украины и России.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

– В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной.