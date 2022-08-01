ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Воздушных силах заявили, что Украине необходимы многоцелевые истребители, чтобы выгнать оккупантов

Уже 166-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 августа.

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00:30 Украине нужны многоцелевые истребители, чтобы закрыть украинское небо.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

- Нам самолеты нужны уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо, которое мы сегодня держим... Нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства. Поэтому многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы помочь существенно в деоккупации нашей территории: как в работе по воздушным целям, так и по наземным, - сказал Игнат.

00:17 93-я бригада показала, как борется с оккупантами на Изюмском направлении.