Иран отрицает, что позволит россии шпионить за Украиной при помощи своего спутника

Иран отрицает информацию о возможном использовании россией разведывательного спутника «Хайям» для шпионажа за Украиной.

Об этом говорится в заявлении Иранского космического агентства.

В ведомстве подчеркнули, что контроль и эксплуатация спутника после его запуска с космодрома «Байконур» на этой неделе будет осуществляться иранскими специалистами на территории страны.

Обмен данными между космическим аппаратом и наземной командой будет осуществляться по зашифрованному алгоритму, и ни одна другая страна не сможет получить доступ к информации, утверждают в ИКА в ответ на сообщения об использованиии его снимков россиянами.

– Этот спутник не предназначен для использования в военных целях других государств, - добавили в космическом агентстве.

Спутник будет запущен 9 августа с космодрома «Байконур» с помощью ракеты «Союз».

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника «Хайам».