Китай заявил о завершении военных учений у Тайваня

Китай завершил свои военные учения в Тайваньском проливе, которые были начаты в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Отмечается, что эти учения Китай проводил, чтобы продемонстрировать растущую военную мощь Пекина и решимость бросить вызов «любым попыткам отделить Тайвань от Китая».

Также китайское телевидение сообщает, что армия КНР теперь будет проводить «регулярные» учения на территории Тайваня и что «историческая задача» «воссоединения» Китая может быть реализована.

Как известно, Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа.

Также сообщалось, что Япония заявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных его военными во время учений у Тайваня, упали неподалеку от японских берегов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем.