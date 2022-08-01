Из порта «Южный» вышло первое судно с украинским продовольствием

Утром в понедельник, 8 августа, в ходе реализации «зерновой инициативы из порта «Южный» вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что балкер SACURA направляется в Италию. Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта «Черноморск» в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тысяч тонн агропродукции.

«Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – «Южный». Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение 2 недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки.Работаем с гарантами договоренностей, чтобы «зерновой коридор» работал бесперебойно и были соблюдены все требования к судоходству», – прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В рамках реализации договоренностей из портов уже вышли 8 судов с украинской агроподукцией. В частности, днем ранее, 7 августа, из одесских портов вышли еще четыре судна с украинским зерном.