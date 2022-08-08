Сенаторы продолжают призывать администрацию Байдена признать рф спонсором терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) призвали администрацию президента Джо Байдена признать россию спонсором терроризма в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Сенаторы в эфире телеканала подчеркнули, что будут подталкивать Конгресс к принятию этого решения «независимо от того, поддерживает его президент Джо Байден или нет».

Они отметили, что признание россии страной-спонсором терроризма должно быть сделано либо президентом, либо Конгрессом. Оба сенатора сказали, что Байден должен усилить давление на владимира путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.

– Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно, и он не снимает ее со стола в отношении спонсируемого государством терроризма, - сказал Блюменталь.

Линдси Грэм призвал администрацию Байдена сотрудничать с Конгрессом по признанию россии государством-спонсором терроризма, но отметил, что Конгресс будет продвигать это решение независимо от этого.

– Я хотел бы работать с администрацией Байдена. Но независимо от того, нужно ли нам принять законодательство, чтобы это произошло, мы готовы это сделать. Я призываю администрацию действовать сейчас, - сказал Грэм.

Оба сенаторы также поддержали визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и связали американскую поддержку этого острова с влиянием американской помощи Украине в борьбе с вторжением россии.

– Китай наблюдает за тем, что мы делаем в Украине, рассматривая возможные действия в соседнем Тайване, - сказал Блюменталь.

– Ей нужно было поехать, я рад, что она поехала. Если бы она не поехала, какой бы это был сигнал иранцам и русским? - добавил Грэм.