Ким рассказал о результатах охоты на агентов оккупантов во время длительного комендантского часа в Николаеве

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о результатах анти диверсионных мероприятий в Николаеве во время выходных.

Как известно, с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве вводили комендантский час для проведения антидиверсионных мероприятий, поэтому передвижение граждан значительно ограничено.

– Прошу прощения за неудобства на выходных, но это того стоило. Около 20 производств зарегистрировали разные правоохранительные органы, поймали пять человек, которые были в розыске, нашли оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты и так далее. Разобрались с еще одной группой, которая не будет нам мешать. Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано. Никто не нападал на Баштанку, на Николаев продвижения не было. Всё это, как в начале войны, русские начинали раскачивать для того, чтобы прикрывать свои действия. Всё нормально, работаем дальше, – сказал Ким.

Нагадаємо, як інформатору окупантів у Миколаєві Юрію Арбатському, який заявив, що здавав ЗСУ через «скасування в школі доньки російської мови», призначили арешт із заставою у 700 тисяч гривень. Дещо пізніше суд дав іншому корегувальнику вогню окупантів по Миколаєву можливість вийти під заставу в 200 тисяч гривень.

Також нагадаємо, як у Миколаєві призначили два роки випробувального терміну для місцевої мешканки, яка з 2020 року працювала на російську розвідку та передавала ворогам дані про ЗСУ, про керівництво міста та про суспільно-політичну обстановку у населеному пункті.