Оккупанты заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую АЭС: «Здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня»

Российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

В «Энергоатоме» заявили, что в своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!» – сказал российский генерал своим солдатам.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International, которые молчат о ядерном терроре российской армии. Он отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС обострилась, оккупанты используют ее для террора, но правозащитники из Amnesty International это почему-то не волнует.