Давление армии рф на мирных жителей, проживающих на оккупированных территорий растет, - ГУР

Оккупационная «администрация» продолжает наращивать давление на мирное население в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

В частности, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов рф и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.

Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 российских рублей.

В то же время по прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в России бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.

Кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической основе, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.

На оккупированной территории Херсона, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

Напомним, что в украинском ГУР заявили, что террористический акт в Еленовке был спецоперацией россии против поставки Украине оружия.