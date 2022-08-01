Оккупанта, полностью признавшего вину за обстрел многоэтажки, приговорили к 10 годам тюрьмы

В понедельник, 8 августа, в Деснянском суде Чернигова огласили приговор российскому танкисту Михаилу Куликову за военное преступление в Украине. Оккупант получил 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщают «Ґрати».

Известно, что 26 февраля Куликов выполнил приказ и на расстоянии 20 метров развернул башню танка и открыл прицельный огонь по жилому многоэтажному дому в Чернигове. Танковая пушка была заряжена осколочно-фугасным снарядом калибра 125 миллиметра. Снаряд попал и разрушил две квартиры на 9 и 10 этажах и технический этаж.

На первом же заседании танкист признал свою вину.

«Признаю вину, полностью», — сказал Куликов, после того, как прокурор огласил обвинительный акт. И согласился дать показания в суде.

В «последнем слове», сказанном 4 августа, Куликов заявил, что "кается" и извинился за содеянное.

«Хочу еще раз извиниться перед всеми, кого это задело. Морально и физически. Мною сделанное. Я каюсь – с самого начала до сих пор, уже почти пол года. Искренне прошу прощения. Извините. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Спасибо вам за все», – сказал россиянин.

Напомним, что ранее пленного оккупанта, награбившего женских украшений на Киевщине, приговорили к 12 годам тюрьмы.