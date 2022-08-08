В Украине будут заочно судить пятерых крымских судей-предателей

В Украине будут заочно судить пять бывших судей, предавших присягу и перешедших на сторону оккупантов в Крыму.

Об этом сообщают Бабель и украинская прокуратура АР Крым.

Прокуратура уже направила в суд пять соответствующих обвинительных актов. Действия обвиняемых квалифицированы как государственная измена, которая карается лишением свободы сроком до 15 лет. Речь идет о таких судьях:

- Андрейченко Алена Анатольевна; - Белоусова Виктория Васильевна; - Осоченко Анатолий Николаевич; - Руснак Алла Филипповна; – Алеева Наталья Головна.

Эти судьи работали в судах апелляционной инстанции АР Крым, но после оккупации полуострова перешли на руководящие должности в незаконно созданные оккупационные суды, в частности, «верховный суд Республики Крым», «апелляционный суд Республики Крым» и «севастопольский городской суд Республики Крым». Обвиняемые помогали оккупантам переводить судебную систему Украины на российское законодательство.