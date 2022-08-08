Гауляйтер Запорожской области объявил о начале подготовки к «референдуму» по присоединению к россии

Коллаборант и так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к «референдуму» относительно «присоединения» к россии. Однако не сказал, когда это должно произойти.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА-Новости».

«Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией», - сказал Балицкий.

При этом гауляйтер не сказал ни слова, когда коллаборанты собираются проводить вместе с Кремлем подобные незаконные мероприятия.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что если рф проведет «референдумы» на юге Украины, то закроет путь к переговорам.