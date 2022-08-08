Экс-министру обороны Ежелю объявили подозрение в госизмене за поддержку Харьковских соглашений, способствовавших российской оккупации Крыма

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал российской федерации в оккупации АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что адмирал, который в свое время был Главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, так называемых Харьковских соглашений.

Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины.

Из-за этого были созданы условия для продолжения пребывания черноморского флота рф на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил российской федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов, основных вооружений, находившихся на вооружений черноморского флота российской федерации, которые находились на территории Украины и в дальнейшем были использованы во время аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году, вместо их уменьшения и вывода с территории Украины в соответствии с условиями базовых Соглашений.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как известно, 21 апреля 2010 году в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и российской федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, объявленным в розыск.

В июле 2022 года о подозрении уведомлено бывших министров юстиции и иностранных дел в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений.

Проверяется роль других должностных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины.

Расследование продолжается.

Как известно, Михаил Ежель был назначен на должность посла Украины в Минске 3 апреля 2013 года.

В августе 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против Михаила Ежеля более 50 уголовных дел за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии. Ежеля неоднократно вызывали на допросы в ГПУ, но он не покидал Беларусь.

Только в 2015 году тогдашний Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы корреспондента «Преступности.НЕТ» во время своего рабочего визита в Николаевскую область, заявил, что отозвал посла Украины в беларуси Михаила Ежеля.