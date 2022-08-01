В Николаеве снова могут ввести долгий комендантский час, но только для части города, - Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве могут снова ввести долгий комендантский час, однако не будут закрывать весь город.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
- Мы и дальше будем проводить такие мероприятия по выявлению коллаборантов и предателей. Военные с полицейскими и спецслужбами отрабатывали адреса и места нахождения наводчиков. Город был разбит на 50 секторов, работало 200 поисковых групп. Отработали многих. Результат есть, он хороший, мы будем дальше проводить такие действия… Я надеюсь, что мы будем отрабатывать по секторам или районам, мы не будем перекрывать город, - сказал Ким.