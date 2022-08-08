В Херсонской области оккупанты задержали главу ОТГ, которая отказалась работать на рф

В Херсонской области оккупанты 5 августа похитили главу Зеленоподского сельского территориального общества Каховского района Елену Пелешок.

Об этом сообщил в Facebook журналист Олег Батурин.

оккупанты похитили Пелешок из ее дома. Также они угнали водителя сельсовета с рабочего места, но впоследствии его отпустили.

Также удалось выяснить, что Пелешок отказалась сотрудничать с оккупантами и не принимала русскую гуманитарку. Поэтому оккупанты начали искать повод, чтобы обвинять ее в преступлении. В день задержания оккупанты занесли в дом Пелешек коробки. Считают, что оккупанты пытаются обвинить главу ОТГ в якобы краже гуманитарной помощи. Сейчас Пелешок незаконно содержат под стражей в Новой Каховке.