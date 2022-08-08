Запорожская АЭС из-за российских обстрелов может перейти в режим «блекаут»

Из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя «Энергоатома» Петра Котина.

По его словам, АЭС связана с украинской энергосистемой одной работающей ЛЭП. Если в результате обстрела он будет перебит, то станция перейдет в режим блекаута. А это будет опасно для хранения ядерного топлива.

- Если все линии будут повреждены, станция перейдет в режим блэкаута, полного обесточивания. И эта ситуация уж очень опасна для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки, – отметил Котин.

Напомним, похожая ситуация произошла в марте во время российской оккупации Чернобыльской АЭС, когда станция была обесточена и электричество не поступало в хранилище отработанного ядерного топлива. Тогда обесточивание станции также было связано с перебитыми в ходе боевых действий ЛЭП.