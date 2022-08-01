Террорист пушилин заявил о подготовке к «трибуналу» над украинскими защитниками

«Глава» террористической «ДНР» денис пушилин заявил о подготовке к самосуду над пленными украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

- Подготовка к трибуналу ведется ровно так, как мы об этом заявляли. То есть как мы и планировали. Трибунал неизбежен. И да, один из первых трибуналов будет в Мариуполе, - сказал пушилин.

В Мариупольском горсовете добавили, что для фейкового трибунала оккупанты на сцене городской камерной филармонии собирают тюремные клетки.

«Цинизм оккупантов продолжает пробивать все границы. Они хотят провести расправу над украинскими защитниками, которые на своей земле защищали свою Родину. Международное сообщество должно дать оценку этим действиям и сделать все, чтобы освободить наших героических защитников», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в россии собираются создать свой «трибунал» над Украиной и привлечь к этому Сирию, Иран и Боливию.