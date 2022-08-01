В Николаеве задержали 400 подозреваемых в связях с оккупантами, - генерал Марченко

Генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что за выходные в Николаеве задержали 400 подозреваемых в связях с оккупантами.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".
Напомним, что на выходных в Николаеве ввели длинный комендантский час, во время которого проводились противодиверсионные мероприятия.
– Были задержаны около 400 человек с подтверждением об их действиях, что они передавали ценную информацию на ту сторону. Я пока не могу об этом говорить, но комендантский час прошел очень удачно, почистили очень хорошо город, кроме коллаборантов нашли многие другие правонарушения. Выходные прошли не просто так, – сказал Марченко.