В Николаеве задержали 400 подозреваемых в связях с оккупантами, - генерал Марченко

Генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что за выходные в Николаеве задержали 400 подозреваемых в связях с оккупантами.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

Напомним, что на выходных в Николаеве ввели длинный комендантский час, во время которого проводились противодиверсионные мероприятия.