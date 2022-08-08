рф использовала 450 видов западных микрочипов в своем современном оружии – этими ракетами обстреливали и Николаев

Аналитики британского центра Royal United Services Institute исследовали 27 самых эффективных систем вооружений, которые Россия использует в войне против Украины. Все они содержат микроэлементы иностранного производства.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В проанализированных системах было обнаружено не менее 450 уникальных микрочипов, сделанных компаниями из США, Европы и Восточной Азии: сенсоры, процессоры, двигатели, системы локации и передачи данных и т.д.

"Преобладание компонентов иностранного производства в этих системах показывает, что эффективная работа российской военной машины в значительной степени зависит от импорта сложной микроэлектроники", - говорится в документе.

К примеру, точность наведения 300-мм ракеты РСЗО «Торнадо-С» обеспечивают чипы компаний из США. Такими ракетами вечером 29 июня оккупанты обстреляли Николаев, погибли пять человек, еще семеро получили ранения. Без импортной "начинки" не обходятся и ракеты комплекса "Искандер-К".

Еще один пример – стратегические крылатые ракеты «воздух-земля» X-101, которыми Россия ударила по ТЦ «Амстор» в Кременчуге. Торговый центр выгорел почти дотла, погибли 22 человека. Работа этих ракет зависит также от импортной микроэлектроники.

В 2017-2022 годах чипы для российского оружия в обход санкций экспортировались из США, Японии, Тайваня, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Китая, Южной Кореи, Великобритании и Австрии. Подавляющее большинство импортных компонентов в российском оружии произведено в США (317 из 450).

"Продукты с логотипом даласского производителя микроэлектроники Texas Instruments были самыми многочисленными среди проанализированных компонентов американского производства – 51 компонент", - говорится в материале.

Их чипы используются в дронах-камикадзе Куб-БЛА, воздушной мишени Е95М, беспилотнике «Орлан-10», а также в ряде радиостанций, используемых российской армией. Около 18% этих 450 компонентов подпадают под экспортный контроль США как товары, которые могут использоваться в системах вооружения. Такой контроль предполагает жесткое отслеживание продукции, но Россия могла закупать ее по поддельным сертификатам.

В июне 2022 года Минфин США ввел санкции против трех физических лиц и гонконгской компании EMC Sud Limited, подозреваемых в причастности к тайной сети закупок, связанной с российским ФСБ. Речь шла о поставках электроники для ВПК россии из США, Японии и Европы.

Из-за провала «блицкрига» РФ вынуждена тратить больше ракет, чем планировалась при подготовке вторжения в Украину. В то же время, пополнить их запасы может быть проблематично – заменить иностранные чипы с помощью «импортозамещения» агрессор не сможет. Как следствие – России, возможно, придется либо производить маломощные «аналоги», либо искать пути обхода западных санкций для покупки импортной электроники.