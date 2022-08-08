Силы обороны Украины контролируют ситуацию в направлении Приднестровья, - ВСУ

Ситуация на границе в направлении Приднестровья находится под контролем сил обороны, сосредоточения вражеской армии там не наблюдается.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает «Укринформ».

– На направлении Приднестровья у нас ситуация стабильная и под контролем Сил обороны. Государственная граница надежно защищена, Силы обороны там поставили свои резервы таким образом, что угроза по этому направлению, даже если она будет создана, будет адекватно отражена, - сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас сосредоточение средств и сил вражеской армии здесь не наблюдается, однако Силы обороны «тщательно следят за ситуацией, понимая, что тот фронт может быть развернут как альтернатива для оттягивания сил».