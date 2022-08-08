ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Пентагон оценил потери рф в Украине в 70-80 тысяч убитыми и раненными

Уже 167-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 8 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 августа.

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00:26 Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.

- Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Сейчас речь идет вместе об убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или чуть выше, но я думаю, что порядок чисел примерно такой, – отметил Каль на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что количество потерь со стороны российских войск значительно, если учесть, что россия «не достигла ни одной из целей владимира путина» после вторжения в Украину в конце февраля.

00:21 Тернопольская тероборона уничтожает оккупантов в Донецкой области.

00:18 Автобус с переселенцами из Мелитополя попал под артобстрел в Каменском.

Как пишет «РИА Мелитополь», 7 августа не повезло последней колонне, которая выехала из Васильевки в районе 18:00. Проезжая село Каменское, которое находится в серой зоне, автобус с переселенцами из Мелитопольщины попал под артиллерийский обстрел. В землю рядом с транспортным средством попал снаряд. От взрывной волны в автобусе вылетели стекла с одной стороны и выбило заднюю дверь. К счастью, никто из людей не пострадал.