«Четыре сбитых «Калибра» – это десятки спасенных жизней»: Зеленский поблагодарил украинских воинов ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных, которые сегодня сбили российские ракеты.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования «Центр» и воздушного командования «Юг» за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены из акватории Черного моря. Четыре сбитых «Калибра» – это десятки спасенных жизней украинцев. Удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем и вечером. Да, наших военных средств еще не хватает, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты. И мы сделаем все, чтобы такие средства у нашего государства появились. Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично снизить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает! – сказал Зеленский.