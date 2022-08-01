«Украина должна вернуть все, не должно остаться замороженного конфликта», - Зеленский об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя, чтобы война с россией стала замороженным конфликтом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.