«Украина должна вернуть все, не должно остаться замороженного конфликта», - Зеленский об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя, чтобы война с россией стала замороженным конфликтом.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.
- Именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию... И, конечно, наибольший вклад сейчас вносят наши военные – все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину, – подчеркнул Зеленский.