Война на Николаевщине: Авиация нанесла удары по скоплению оккупантов возле Снигиревки

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 8 августа доступна по этой ссылке.

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07:18 На Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию, сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибугское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.

Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

07:06 В южной операционной зоне ситуация стабильно напряжена. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло, сообщили в оперативном командовании «Юг».

Вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, наших потерь не допущено.

Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за боевой день 8 августа враг недосчитается 23 рашистов, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», танка Т-72, ​​самоходной гаубицы «Мста-С», пяти автомобилей, в том числе и бронированных.

В Черном море на дежурстве оставлены два надводных носителя крылатых ракет типа «Калибр» с снаряжением 16 ракет и один большой десантный корабль. Они, как и остальные шесть единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья.