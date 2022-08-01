СБУ идентифицировала предателей из оккупационного «мвд рф» в Запорожской области, занимающихся террором населения

СБУ установила личности всех предателей, присоединившихся к созданному агрессором «главному управлению мвд по Запорожской области», и 17 из них уже объявила о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

По заданию российских кураторов, так называемое «мвд» подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

Задокументированы факты похищения людей, над которыми потом совершали насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких обысков из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме того, фейковые правоохранители обложили «данью» местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность.

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в «руководящий состав» оккупационного органа:

Селиванов О.С. – заместитель начальника «областного» управления;

Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. – начальник «народной милиции» во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. – начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Службы безопасности при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, ранее 26 коллаборантам объявили подозрения за службу в оккупационной полиции Херсона.