«Мужиков вообще нет. Одно бабье»: Появились кадры принудительной мобилизации в Луганске

В Луганске оккупанты продолжают принудительную мобилизацию мужчин в незаконные вооруженные формирования.

Об этом свидетельствуют последние видео местных жителей.

– Луганск. Люди повымирали. Мужиков вообще нет. Одно бабье, девчули, бабули, женщины. И всё, – описывает оккупированный город местная жительница.

Также на нескольких кадрах местные жители зафиксировали как именно происходит мобилизация. Боевики с оружием прямо на улицах ловят мужчин. К тем, кто сопротивляется, часто применяют грубую физическую силу.

Напомним, что по данным разведки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне начали новую волну принудительной мобилизации. Людей ловят в разных местах, также мобилизованным выдают очень устаревшую амуницию.