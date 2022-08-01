Потери ВСУ уменьшились в три раза, ежедневно на фронте погибают 30-50 украинских защитников, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинцев на фронте сейчас составляют примерно 30-50 человек. Это примерно в 2,5 – 3 раза меньше, чем было в июне.

Об этом Пололяк сказал в интервью ВВС.

«Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза от той цифры (в апреле Полодяк говорил, что на фронте ежедневно погибают от 100 до 200 человек, -ПН). Я думаю, что где-то 30-50 человек», - сказал Пололяк.

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что его говорить об этом «не совсем корректно», а точные цифры потерь украинской армии даст Генеральный штаб ВСУ.

«Вы понимаете, в чем разница. Тогда (в апреле, - ПН) был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье – наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются», - добавил он.

Напомним, что ранее советник главы ОП Арестович сообщил, что Украина в войне с россией потеряла уже порядка 10 тысяч бойцов.