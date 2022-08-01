В рядах СБУ Харьковщины обнаружили агента российских спецслужб

СБУ задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы рф. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения россии.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о вс рф, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные рф использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован кадровым сотрудником фсб, который сам вышел на него.

В обмен за сотрудничество враг предоставил «кроту» гарантии безопасности для него и его семьи, если бы рф удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя «на горячем» - после того, как он попросил представителя спецслужб рф нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

В настоящее время агенту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Как бы ни пыталась россия плести свою агентурную сеть в различных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня это стало одним из главных приоритетов Службы. Ведь эффективная работа по выявлению вражеских агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ – одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание! – подчеркнул и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Разоблачение преступной деятельности проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям специальных служб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.