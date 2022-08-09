Суд арестовал корпоративные права на ₴2,3 миллиарда и десятки объектов недвижимости «Карпатнефтехима», связанного с рф

Наложен арест на корпоративные права предприятия, связанного с компаниями рф, на общую сумму более 2,3 миллиарда гривен, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на протяжении 2017-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов гривен

При этом они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более пяти миллиардов гривен с целью их легализации.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (часть 3 статьи 31 209 УК Украины).

В ОГП не называют компанию, но, судя по фото, речь идет об ООО «Карпатнефтехим».

«Карпатнефтехим» создан в 2004 году и специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.

Владельцем «Карпатнефтехим» ранее был российский «Лукойл», сейчас - нидерландская Karpaty Chemical, бенефициары которой Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий купили завод у «Лукойла» после того, как он попал под санкции.

Напомним, как ранее в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на ₴2,1 миллиарда.