В Тверской области оккупанты создали на базе СИЗО лагерь для военнопленных – там избивают и пытают бойцов ВСУ

На базе СИЗО №2 города Кашин Тверской области рф оккупанты создали лагерь для украинских военнопленных, где их пытают и избивают.

Об этом сообщает Telegram-канал «Закрой за мной Тверь» со ссылкой на нескольких собеседников.

Информацию о происходящем авторы паблика получили от действующих сотрудников ФСИН и спецназа УФСИН по Тверской области. В 1991 году этом СИЗО держали членов ГКЧП, а сейчас блок закрыли «по спецназначению». По информации собеседников канала, туда привезли около 200 украинских военнопленных и ожидается еще больше.

«Там их (в лагере, - ред.) пытают, избивают и «заставляют танцевать под русские народные песни, типа «Катюша» и подобные». Все это называется «перевоспитанием в рамках денацификации. Пытки, издевательства - то, что происходит прямо сейчас в нашем регионе с военнопленными из другой страны», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "ДНР" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнер» и её владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие. В ГУР Минобороны заявили, что россияне пытали украинских военнопленных в Еленовке и не намеревались их обменивать, а потому убили.