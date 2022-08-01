Во время длительного комендантского часа в Николаеве отработали десятки тысяч адресов и телефонов вероятных предателей – Ким

Во время длительного комендантского времени в Николаеве правоохранители проверили десятки тысяч адресов и телефонов вероятных предателей и вражеских агентов.

Об этом на брифинге рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как известно, с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве вводили комендантский час для проведения антидиверсионных мероприятий, поэтому передвижение граждан значительно ограничено.

Ким отметил, что еще не может подробно рассказывать о результатах проведенных мероприятий, но об определенных достижениях рассказал.

– Мероприятие было очень эффективно, потому что были отработаны квартиры, десятки тысяч адресов и телефонов. Были зарегистрированы производства, были арестованы люди. Очень много убежало коллаборантов и предателей, мы это понимаем по их номерам телефонов и тому подобное. Лучший результат это то, что телеграм-каналы врага молчали в эти выходные и не было новых целей или каких-либо прилетов, – сказал Виталий Ким.

По его словам, люди с пониманием отнеслись к ограничениям и помогали правоохранителям, предоставляя информацию о возможных предателях:

– Мы собрали большую базу коллаборантов и будем дальше с этой базой работать.

Также начальник ОВА добавил о возможности проведения в будущем подобных мероприятий, но с меньшими ограничениями для николаевцев.

– У нас есть большая база, и мы будем отсекать определенные районы или территории и отрабатывать их без уведомления.

Напомним, что по словам Кима после выходных разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 уголовных производств, поймали пятерых находившихся в розыске, нашли оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты.