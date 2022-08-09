Депутата из Черкасс, который отрицал войну и готовился стать гауляйтером, сначала выпустили под залог в ₴200 тысяч, а потом увеличили сумму до миллиона

Депутата из Черкасс Александра Замирайло, который отрицал войну и готовился стать гауляйтером при оккупации, сначала выпустили под зало в 200 тысяч гривен, а потом увеличили сумму до 1 миллиона.

Об этом сообщает местный сайт «Чесно News».

Замирайло утверждал, что в Украине гражданская война, а не полномасштабное наступление россии, отрицал авиаудары оккупантов по мирным городам, в том числе по Черкассам. Также он готовился стать гауляйтером в Черкасской области.

Депутата арестовали 6 августа. А через два дня, 8 августа, его выпустили под залог, несмотря на то, что в суде правоохранители предоставили в качестве доказательств задокументированные разговоры коллаборанта. Тот, в частности, желал смерти украинским защитникам. Будучи на свободе, Замирайло был пойман местными жителями. Они поставили его на колени и заставили просить прощения. Судя по крови на одежде, его били.

Во вторник, 9 августа, суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и решил вопрос в пользу гособвинителя – депутату увеличили залог до 1 миллиона гривен.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины «гауляйтер» россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской общины Турулев получил подозрение в коллаборационной деятельности.